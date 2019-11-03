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رياضة

غمض عنيك وإقفل ودانك وخد قرارك.. هجوم ناري من شوبير بسبب توقف الدوري

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق مسؤولي الكرة المصرية في ظل توقف الدوري لاكثر من 40 يوم لحسن انتهاء مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر

وأكد أحمد شوبير في تصريحات لبرنامج " مع شوبير " عبر اثير أون سبورت اف ام أن ما يحدث من تأجيل لمباريات الدوري لا يحدث في بطولات العالم كله مشددا أن فريق بيراميدز خاض 5 مباريات والزمالك 4 والاهلي 3

وأضاف أحمد شوبير أنه لن يتحدث عن تأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك أو ازمة الاهلي و رفضه خوض مباريات الدوري الممتاز مشددا أنه أزمة تأجيل المباريات تحدث باستمرار في الكرة المصرية

وتابع أحمد شوبير أن الكرة المصرية ومباريات الدوري الممتاز تفقد متعتها بتلك الطريقة مؤكدا ان بطولة الدوري بدأت بشكل رائع و مثير لتتوقف تماما عقب مرور 5 جولات فقط

واستشهد نجم الأهلي السابق بمباريات ليفربول الإنجليزي متصدر جدول الدوري الإنجليزي والذي يخوض مباريات مضغوطة في شهر نوفمبر وكذلك مباريات أكثر ضغطا في شهر ديسمبر والذي سيشهد مباريات للفريق الأنجليزي بأربعة بطولات مختلفة (الدوري الإنجليزي – كأس الرابطة – دوري أبطال أوروبا – كأس العالم للأندية) وهو ما سيدفع الفريق في بعض الأوقات لخوض مباريات الفارق الزمني بينهما يومين فقط .

ووجه شوبير نصيحته للمسئولين عن الكرة المصرية قائلا "غمض عنيك وإقفل ودانك وخد قرارك والتزم به بعدها ستنضبط المسابقة بصورة ثابتة".
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