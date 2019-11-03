Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الكويتي: استعدنا رفات 236 مفقودًا من العراق من أصل 605

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
الكويت
الكويت
Advertisements
أ ش أ
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد إنه تم خلال الفترة من يونيو 2003 حتى الآن استعادة رفات 236 مفقودًا كويتيًا من أصل 605 مفقودين خلال الغزو العراقي للكويت.

وأضاف الخالد – ردًا على سؤال برلماني للنائب بمجلس الأمة الكويتي محمد الدلال – أن الجهود الدولية مستمرة للتعرف على مصير 369 مفقودًا، مشددًا على أن الكويت تولي ملف الأسرى والمفقودين اهتمامًا بالغًا؛ لما له من طابع إنساني بالدرجة الأولى، وأبعاد شرعية وقانونية بالدرجة الثانية.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أنه في إطار اهتمام بلاده بذلك الملف الحيوي، عقدت اللجنة الثلاثية الدولية – التي تترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر – نحو 48 اجتماعًا منذ مارس 1992 وحتى 31 يوليو الماضي، بواقع اجتماع كل ستة أشهر، في حين عقدت اللجنة الفنية المنبثقة عنها 109 اجتماعات حتى 29 يوليو الماضي، بواقع خمسة اجتماعات كل عام.

ولفت الخالد إلى أن الكويت والولايات المتحدة بادرتا بتنظيم زيارة رسمية لأعضاء مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر يونيو الماضي إلى كل من الكويت والعراق؛ لبحث المسائل ذات الصلة بالبحث عن المفقودين، وحث العراق على الوفاء بالتزاماته الدولية المتبقية تجاه الكويت.

وتابع الوزير قائلا : إن الكويت بادرت أيضًا – خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي – بتقديم مبادرة إنسانية دولية، تمثلت في اعتماد القرار 2474 لعام 2019 المعني بمسألة الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، تحت بند حماية المدنيين في النزاعات؛ وذلك لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة هذه القضية الإنسانية المهمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد حكم حبسها 3 سنوات .. سمية الخشاب تتصدر تويتر

فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

حلا شيحة تكشف حقيقة تركها لأولادها في كندا... فيديو

طمي السيول بشمال سيناء.. خير وفير ينتظره الأهالي ومادة خصبة لزراعة الأراضي الصحراوية

تنقل فيروس سي.. مدير معهد الكبد يحذر من استخدام أمواس الحلاقة المستعملة.. فيديو

اليوم.. بدء سداد المقدم لـ20 ألف شقة بـ8 محافظات بسعر 197 ألف جنيه.. تعرف على الشروط

Advertisements

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

من أمن العقاب أساء الأدب.. تصريحات نارية لنجم الأهلي ضد رئيس الزمالك .. فيديو

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

أخبار الفن .. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب.. حلا شيحة تكشف سر خلعها للنقاب والحجاب .. وأسما شريف منير تبكى على الهواء

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

فى حالة فقد عقد البيع أو الإيجار.. تعرف على الطرق البديلة لتثبت حقك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور

بعد إصابة محمد منير .. 5 أعراض لـ الانزلاق الغضروفي

طمي السيول بشمال سيناء.. خير وفير ينتظره الأهالي ومادة خصبة لزراعة الأراضي الصحراوية