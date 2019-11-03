رئيس الوزراء الروسي ينتقد مفهوم الولايات المتحدة بشأن الآسيان

انتقد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف مفهوم الولايات المتحدة بشأن "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، واعتبره يشكل تحديا خطيرا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).



وقال ميدفيديف - في تصريحات أدلى بها عشية قمة آسيان وقمة شرق آسيا الرابعة عشرة المنعقدة في تايلاند، ونقلتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم /الأحد/ - إننا نؤيد الحفاظ على نظام فعال للعلاقات بين الدول التي تشكلت على مبادئ الآسيان وأظهرت سجلا جيدا على مر السنين.



وأضاف : " في هذا الصدد، نحن نعتقد أن المبادرة الأمريكية تشكل تحديا خطيرا لدول الآسيان؛ حيث أنها من الممكن أن تضعف موقف الرابطة وتجردها من مكانتها كلاعب رئيسي في معالجة مشاكل الأمن الإقليمي"، كما أكد أن " روسيا أمة آسيوية وجزءا لا يتجزأ من المجتمع الآسيوي بسبب موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية الوثيقة تاريخيًا مع دول هذه المنطقة الكبيرة".



وتابع في هذا الشأن : " نحن نلعب أيضا دورًا نشطًا وبناءً في آسيا .. ولكننا لا نحاول الضغط على أي شخص، ولا نتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، ولا نتهدد باستخدام القوة، ولا نطرح إنذارًا نهائيًا .. على العكس من ذلك نحن نبني علاقات بناءة مع شركائنا الآسيويين على أساس الثقة والاحترام المتبادلين ".



كما أشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن بلاده " تؤيد المنافسة العادلة وتحترم حق الدول في اختيار مستقبلها بشكل مستقل بناءً على تقاليدها وخلفيتها الحضارية.. فيما تقوم الغالبية العظمى من الدول الآسيوية بتأسيس تعاون متبادل المنفعة معنا.. ومن الأمثلة الحديثة قمة روسيا - الآسيان التي انعقدت في سنغافورة، حيث وصلت علاقاتنا إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية"...على حد قوله.

