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مرأة

لن يسامحك بسهولة.. احذر الإساءة لأصحاب هذه الأبراج.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:30 م
صدى البلد
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آية التيجي - الاء حسن - عدسة / صلاح مهدي
قالت خبيرة الأبراج منى أحمد، إن هناك أبراج لا يمكنها أن تسامح الأشخاص الذين أخطأوا في حقها، حيث إنها تسعى دائما للانتقام منه، وإن لم تنتقم تقوم بتخزين المواقف بداخلها، وتخرجها في الوقت المناسب، وهو يعتبر من أخطر المواقف والحروب الداخلية التي يعيشها.

وتابعت منى أحمد، أن من أخطر الأبراج التي لا تسامح في حقها، هو برج العقرب، ومن المعروف عن برج العقرب أنه لا يتسامح أو يتهاون في حقة إطلاقا، ولا ينساه مطلقا مهما مر عليه الزمن.

وأكدت منى أحمد خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، أن أكثر الأبراج التي تلي برج العقرب مباشرة هو برج الثور، ومن ثم برج الأسد فهو لا ينسى حقه مطلقا.

فيما أوضحت منى أحمد، أن مواليد هؤلاء الأبراج بمساحته عن أي إساءة فهذا فعل نادر، لذا لا أن تخطئ مجددا، حيث سيقوم بفتح كل الدفاتر ومحاسبته، لذا عليك الحذر عند التعامل معه، بأن لا تسئ التعامل معهم.

وإليكم الفيديو من هنا..

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