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فن

أحلى أخوات.. مي سليم برفقة شقيقتيها ميس ودانا حمدان

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:05 م
مي سليم
مي سليم
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، صورا تجمعها بشقيقتها ميس و دانا حمدان.

وعلقت مي سليم على الصور التي التقطتها على طريقة الـ سيلفي": "أحلى أخوات دول ولا إيه".

وتشارك مي سليم في بطولة مسلسل حواديت الشانزلزيه، وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة ،حيث يرصد فترة زمنية معينة، وهي فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال في تلك الفترة، من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التي لم يتم تسليط الضوء عليها.

المسلسل بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إنتاج شركة سينرجي.
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