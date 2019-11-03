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أخبار البلد

بحضور رئيس الوزراء.. UTRUST تشارك كمُقيم في جائزة مصر للتميز الحكومي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:22 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، حيث قد شاركت شركة يوتراست UTRUST المصرية المتخصصة في مجال الاختبارات وتقييم الانظمة والتطبيقات في هذه الجائزة.

وأعرب المهندس أحمد عيد، المدير التنفيذي لشركة يوتراست UTRUST عن سعادته بمساهمة شركته في هذا التقييم الذي يستهدف إلى اختيار الجهات المتميزة وفقا للمعايير الخاصة بالجائزة والتي تساهم لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تهدف إلى تكوين جهاز إداري كُفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأكد أن شركة يوتراست قد شاركت في هذا المشروع الضخم كمقيم لجائزة المؤسسة المتميزة في تقدیم الخدمات الذكية، ويعد هذا التكليف تتويجًا لمسيرة الشركة في نشر الوعي والاهتمام بالجودة على مدار الأربع سنوات الماضية، سواء للخدمات الذكية عبر المنصات الالكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول او عن طريق الأنظمة المستخدمة داخل المنشآت الحكومية وغير الحكومية وذلك بمصر وعدد من دول الخليج.

يذكر أن الهدف الرئيسي لهذه الجائزة يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، ويأتي التكريم للمتميزين في أداء الخدمات العامة يرسخ لقيم العطاء والانتماء والتميز، ويعمل كمحفز على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وتعكس منظومة التميز الحكومي ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات .
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