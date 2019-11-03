طرح أرامكو الأكبر في التاريخ واحتجاجات لبنان والعراق.. أهم ما جاء في صحف السعودية

عيون الاقتصاد العالمي على أكبر طرح أسهم في التاريخ

ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية لإثبات حضور الجلسات بمحاكم الاستئناف السعودية

مظاهرات في العراق ولبنان بوجه حكومتي البلدين

وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان، إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.







وعن التفاصيل، أضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.







وأوضحت أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية، حيث سيحصل بعض المُكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يومًا على 1 سهمٍ مجانيٍ لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهمٍ مجانيٍ.

ويعد الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.







ويعتبر طرح أرامكو الأولي حجر الزاوية في خطط الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لتنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.







وتعتزم أرامكو توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020 زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

من صحيفة "اليوم" السعودية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر إن نشرة إصدار أرامكو ستصدر في 9 نوفمبر، مضيفًا أن المملكة ستتنازل عن حقها في توزيع الأرباح إذا اقتضت الضرورة لمدة 5 أعوام.







وأكد أن أرامكو هي الشركة الأكثر استقرارا في توفير الطاقة للعالم، وتقدم مستوى جديدا من الفرص للمواطنين والمستثمرين في حق التملك المباشر، وأوضح أن احتياطي النفط المكافئ للشركة يبلغ 204 مليارات برميل، وأن الطاقة التكريرية الصافية للشركة تبلغ 3.1 مليون برميل يوميًا.

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأحد، تركيزها على الإعلان عن اكتتاب أرامكو التاريخي في السعودية، والذي يعد أكبر عملية طرح أسهم في العالم، هذا إضافة إلى قضايا عربية ودولية أخرى متفرقة.وقالت صحيفة "الرياض" السعودية تحت "عيون الاقتصاد العالمي تترقب موعد أكبر طرح أسهم في التاريخ"، إن شركة أرامكو عقدت اليوم مؤتمرا صحفيا، أعلنت فيه عن نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية، والذي يعتبر أضخم طرح أولي عام في التاريخ.وأعلنت أرامكو عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.محليًا، أطلق ديوان المظالم في السعودية خدمة إثبات حضور المترافعين إلكترونيًا بمحاكم الاستئناف الإدارية، وذلك عبر نظام معين الإلكتروني ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة. وتُغني الخدمة عن طلب ما يثبت حضور الجلسة القضائية من الدائرة من خلال طلب إثبات الحضور واستلامه إلكترونيًا، توفيرًا للوقت والجهد للمستفيد والدائرة القضائية، إضافة إلى الاستعلام وطباعة نموذج إثبات حضور الجلسات القضائية بمحاكم الاستئناف الإدارية إلكترونيًا.ويمكن التحقق من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات، حيث يتم الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام معين بحساب مُفعّل.عربيًا، نقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الأحد، عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت المساعدات الأمنية المخصصة للبنان، بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني، إلى أجل غير مسمى.وأوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لم تُطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا. ورغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه "لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات"، مضيفا :"كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".عربيًا، قالت صحيفة "اليوم" إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد عملية انسحاب تنفذها قوات التحالف الدولي من قاعدة مطار صرين العسكرية والتي تقع بريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث بدأت عملية الانسحاب صباح اليوم، الأحد، بعد أن شهدت القاعدة عملية استقدام أرتال عسكرية وحركة هبوط طائرات أميركية وإفراغ لطائرات شحن على مدار الأيام القليلة الفائتة، كما أن مطار صرين انطلق منه فريق قتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش".ومن صحيفة "عكاظ"، كان طرح أرامكو في صدر عناوين الصحيفة التي قالت، إن مسئولين ومستشارين من أرامكو السعودية عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إعلان خطة إدراج اليوم، الأحد. ولبلوغ التريليوني دولار، وهو التقييم الذي سيجعله أضخم طرح أولي عام في التاريخ، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تراوح من 1 إلى 2% من الشركة في البورصة السعودية لجمع ما بين 20 مليارًا إلى 40 مليار دولار على الأقل.من لبنان، قالت الصحيفة، إنه وفي توجّه جديد، أطلقت مجموعة «لحقي» المشاركة في الاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر دعوة لمظاهرات موحّدة في طرابلس (شمالًا) أمس، السبت، وفي بيروت اليوم، الأحد، تحت اسم «أحد الضغط».وشهدت طرابلس مظاهرات حاشدة أمس بعد دعوة للتجمع في ساحة الشهداء وسط بيروت للانطلاق إلى شمال لبنان، والمشاركة في مظاهرة موحّدة، على أن يدعو متظاهرو بيروت محتجي طرابلس للانضمام إلى مظاهرات العاصمة اليوم.وقالت المجموعة في بيان نشرته على حسابها على "فيس بوك": «لنملأ الساحات العامة والشوارع في كل المناطق (الأحد)»، واعتبرت أن أحزاب السلطة تحاول استخدام ورقة التفرقة المذهبية والطائفية بهدف حرف الثورة عن مسارها بعد إصرار الناس على مواجهة كل قوى المنظومة في كل المناطق وفي كل الساحات، ملتزمين بمطالب الثوار الموحدة وبسلمية التحركات.ودعت الشعب اللبناني إلى النزول في مظاهرات حاشدة في كل المناطق حتى تحقيق باقي أهداف الثورة، المتمثلة باستشارات نيابية فورية لتشكيل حكومة مؤقتة ذات مهمات محددة، تشمل: إدارة الأزمة المالية، وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وانتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، وحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة.إلى ذلك، أعلن عدد من المعتصمين أمس نيتهم التوجه إلى عين التينة للاعتصام بالقرب من منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما حدث أمس الأول في محيط قصر بعبدا.أخيرًا من العراق، قالت الصحيفة، إنه لم تفلح وعود السلطة الحاكمة في العراق حتى الآن في إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد، أو الحديث عن إمكانية استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في إقناع المحتجين أو استمالتهم، إذ يؤكد هؤلاء أنهم وصلوا إلى مرحلة مهمة ويجب ألا يفقدوا كل شيء من خلال قبول إصلاحات يصفونها بـ«الخاطئة» اقترحتها السلطة.وفي تطور لافت، أغلق آلاف المحتجين العراقيين أمس (السبت) كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر العراقي الرئيسي المطل على الخليج العربي، بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاههم الليلة قبل الماضية. كما أغلق المحتجون طرقا مؤدية إلى حقل مجنون النفطي ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك. لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.ومُنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج من الميناء. وقال مسئولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاق الميناء.ووقعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في البصرة، وأحرق المحتجون إطارات أمس وأقاموا حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة. وقالت مصادر أمنية وطبية إن ما لا يقل عن 120 شخصا أصيبوا.وشهدت العاصمة العراقية ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون بـ«إسقاط النظام»، ويحتلون ساحة التحرير في وسط بغداد رغم وعود السلطة بالإصلاحات.