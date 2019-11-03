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اقتصاد

جهاز مدينة السادات يستجيب لرغبة السكان بعمل مطبات بطريق البراميتر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة السادات
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آمنة عبد العظيم
قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن الجهاز استجاب لرغبة أولياء الأمور والسكان بالمدينة، الذين حضروا لمقر الجهاز، وطالبوا بضرورة عمل مطبات صناعية علي طريق البراميتر للتهدئة، وحفاظا على أرواح أبناء المدينة.

وقال المهندس أمين غنيم: قامت إدارة الطرق بجهاز المدينة، على الفور بالتنسيق مع إدارة المرور بمدينة السادات، لاختيار أنسب المواقع لتنفيذ المطبات عليها تلبيةً لرغبة أولياء الأمور وحفاظا علي أرواح المواطنين.

وأضاف: يهيب جهاز تنمية مدينة السادات بسائقي المركبات بعدم تخطي السرعة القانونية في السير علي مثل هذه الطرق، مشيرًا إلى أنه سيتم رصد المخالفات بالتنسيق مع إدارة المرور بالمدينة.

كما شدد رئيس الجهاز علي إدارة النظافة والتجميل بوضع علامات إرشادية فسفورية مع دهان المطبات بدهانات فسفورية لبيان مواقع المطبات لقائدي المركبات لمنع الحوادث، وحفاظًا على المركبات.
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