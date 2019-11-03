بعد إذنكم هنلاعب مين الماتش الجاي.. سخرية لاذعة من مدرب أسوان على اتحاد الكرة

أعرب مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز، عن استنكاره لسوء تنظيم جدول مباريات الدوري الممتاز، خاصة عقب توقف المباريات لحين انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.



وكتب مجدي عبد العاطي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا عارف إنه سؤال مش في وقته، بس ممكن أعرف إحنا هنلاعب مين الماتش الجاي ده بعد إذنكم؟ #اتحاد_الكرة".



ويحتل فريق أسوان المركز الـ14 بترتيب جدول مباريات الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط.



ولم تعلن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري موعد استئناف مباريات الدوري الممتاز حتى الآن.







