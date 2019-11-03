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اقتصاد

حماية المستهلك: قمنا بجولات في مواقف السرفيس للتأكد من خفض الأجرة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
اللواء راضي عبد المعطي،
اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك
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محمد يحيى و ولاء عبد الكريم تصوير ايهاب اشرف
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل في اطار متوازن وفقا لتكليفات القيادة السياسية، لتوعية المواطنين بحقوقهم ، موضحا أنه خلال خفض أسعار الوقود منذ شهر؛ قام الجهاز بعمل جولات لدي مواقف السرفيس للتأكد باتباع إجراءات خفض الاجرة.

أضاف في تصريحات له علي هامش فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، ان مصر علي خطي الانتعاش الاقتصادي بعد ظهور نتائج الاصلاح الاقتصادي.

أوضح أن الجهاز يقوم بإجراءات الوعي لدي المواطنين لتعريفهم بحقوقهم الاقتصادية، إذ يعمل علي استغلال الاحداث الهامة وخصوصا مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ بارسال رسائل عبر الموبايل بما يقوم به الجهاز.
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