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اقتصاد

تامر أبوبكر: مصر تمتلك أكثر من 22 مادة معدنية مهمة من بينها الذهب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
المهندس تامر أبوبكررئيس
المهندس تامر أبوبكررئيس غرفة الصناعات التعدينية والبترولية
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محمد يحيى و ولاء عبد الكريم تصوير ايهاب اشرف
قال المهندس تامر أبوبكر، رئيس غرفة الصناعات التعدينية والبترولية باتحاد الصناعات، إن مصر بها أقدم هيئة مساحة على مستوى العالم وتملك أكثر من 22 مادة معدنية هامة من بينها الذهب.

وأوضح في تصريحات خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن قانون التعدين خلال الفترة المقبلة من نوفمبر-ديسمبر2019، سيعطي المصداقية والثقة في القوانين المصرية لدي المستثمرين الاجانب في الفترات المقبلة.

وأشار إلي أن مصر تملك فرص واعدة لتصبح من الدول الصناعية الكبري بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة والغاز المكتشف إلي محطات الإسالة، وهو ما يعد تجربة وقصص نجاح رائدة يمكنها ان تروج للاستثمار الأجنبي في مصر وتنمي الحقل و المخزون المنجمي الموجود.

وأضاف أبوبكر، أن الانتاج والتنمية من شأنها أن تحقق مليارات الدولارات من المواد الخام والتي يمكن تحويلها لمنتجات صناعية مثل الحجر الجيري الذي يغطي 75% من أراضي مصر و الملح المعدني؛ إذ يدخل ذلك الحجر الجيري ف أكثر من 2000 صناعة و 3200 صناعة بالنسبة للملح المعدني.

وأوضح أن هيكل الثروة المعدنية حاليا لا يتم استغلاله بصورة حقيقية في ظل غياب التعيينات والكفاءات عن القطاع في الفترات السابقة، موضحا أن بيوت الخبرة من بينها " وود ماكينزي" وضع استراتيجية للاستفادة من القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
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