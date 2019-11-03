برلمانية تطالب بتوفير حوافز للمواطنين لاستخدام العدادات الذكية





أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة مشاكل المواطنين وشكاويهم المتعلقة بفواتير الكهرباء والمياه والغاز، استجابة لما توجهت به بناء على شكاوى العديد من المواطنين لها انتقادات خلال الفترة الماضية بسبب الزيادة غير المنطقية في الفواتير.





وأشارت عضو البرلمان فى بيان صحفى لها إلى أن رئيس الوزراء أكد أن المشكلة الحقيقية في التحصيل والمحصلين حيث يحدث تأخير في بعض القراءات لتزيد الفواتير بشكل غير مخطط، مطالبة بضرورة وضع خطة لمعالجة ذلك ووضع حد له.



