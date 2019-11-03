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مرأة

بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:48 ص
البواسير
البواسير
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لمياء الياسين
علاجات منزلية سريعة من مطبخك تساعدك على التخلص من ألم البواسير في دقائق معدودة، وتقليل الالتهابات دون جراحة إليك أبرزها يقدمها موقع "هيلث لاين".

1. الألوفيرا

له خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للغاية للاستخدام الموضعي مع العلم أن بعض الناس لديهم حساسية من الألوة فيرا ، وخاصة أولئك الذين لديهم حساسية من الثوم أو البصل. تحقق من رد الفعل التحسسي عن طريق فرك كمية صغيرة على يدك انتظرى من 24 إلى 48 ساعة فمن الممكن أن يحدث أى تفاعل .

2. حمام دافئ مع ملح إبسوم

الحمامات الدافئة يمكن أن تساعد في تهدئة تهيج البواسير. يمكنك استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض .

طبقًا لجامعة هارفارد الصحية ، فإن أخذ حمام دافئ لمدة 20 دقيقة بعد كل حركة الأمعاء سيكون أكثر فعالية. إضافة أملاح إبسوم إلى الحمام يمكن أن توفر المزيد من الراحة عن طريق الحد من الألم.

4. المراهم بدون وصفة طبية

يمكن العثور على المراهم والكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، مثل Preparation H ، في كل متجر للأدوية تقريبًا ويمكن أن توفر راحة فورية. يمكن للبعض أن يقلل من التورم ويساعد الباسور في الشفاء بشكل أسرع إذا كنت تستخدم كريمًا بهيدروكورتيزون ، فلا تستخدمه لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة.


5. مناديل مهدئا
يمكن أن يؤدي استخدام ورق التواليت بعد حركة الأمعاء إلى تفاقم البواسير الموجودة . مناديل يمكن أن تساعد في الحفاظ على نظافة دون التسبب في مزيد من تهيج. يمكنك العثور على مناديل تحتوي على مكونات مهدئة ومضادة للبواسير مثل الألوفيرا.

6. الكمادات الباردة
ضع عبوات ثلج أو كمادات باردة على فتحة الشرج لتخفيف التورم لمدة 15 دقيقة في كل مرة. بالنسبة للبواسير الكبيرة المؤلمة ، يمكن أن يكون هذا علاجًا فعالًا للغاية. احرص دائمًا على لف الجليد داخل قطعة قماش أو منشفة ورقية ، وعدم وضع أي شيء مجمّد مباشرة على الجلد.
بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة
بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة
بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة
بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة
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