إحباط 80 محاولة لتهريب بضائع بمحور قناة السويس خلال الشهر الماضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها ، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" والقوات المسلحة فى نطاق الإختصاص، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والإستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.



أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر أكتوبر 2019، عن ضبط 80 قضية تهريب بضائع، و8 قضايا مخدرات، وقضية طائرة تصوير للمحترفين من خلال التحكم عن بُعد، وقضية سرقة، وقضية تسلل، و5 قضايا تزوير، و12 قضية سلاح أبيض.



كما تم ضبط 3 متهمين هاربين، و175 مخالفة إجراءات جمركية، و137 قضية دخول دائرة بدون تصريح، و3 قضايا صيد بدون تصريح ، و36 قضية عدم حمل تحقيق شخصية، و6 قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص، و42 قضية إنتهاء مدة التصريح، و7 مخالفات صعود باخرة بدون تصريح، و18 مخالفة مرورية، وضبط 1711 جنائى إيجابى، وتنفيذ 13 حكم جناية، وتنفيذ 2110 حكم حبس، وتنفيذ 92 حكم غرامة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .