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ديني

الجفري من أمام مقام الشعراوي: كلما ازداد تطاول السفهاء تعمقت محبتك في قلوبنا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:20 م
الجفري
الجفري
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محمود ضاحي
نشر الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، صورة له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" من أمام مقام إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

واستشهد الحبيب علي الجفري بقوله تعالى {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ}، وقال: "كلما ازداد تطاول السفهاء على مقامك العالي تعمقت محبتك في القلوب".

وأضاف: "لحظة نورانية شرف الفقير بها أمام شيخنا الإمام محمد متولي الشعراوي في بلدته دقدوس أثناء السفر إلى المنصورة للمشاركة في ندوة لشباب جامعة المنصورة.. رحم الله شيخنا وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا بالصالحين صالحين".

كانت المذيعة أسما شريف منير تصدرت مؤشرات البحث فى "جوجل" بعد غضب البعض منها بسبب هجومها على الشيخ محمد متولى الشعراوى على صفحتها على موقع "فيس بوك" ووصفها له بالمتطرف، الأمر الذى علق عليه والدها الفنان شريف منير وقال: "هى لم تقصد الإساءة للعلامة الراحل محمد متولي الشعراوي الذى يعد أحد أهم المشايخ الذين أنجبتهم مصر في تاريخها".
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