في عمر الـ50 .. جينفير لوبيز تقدم وصلة رقص في حفل iHeartRadio

شاركت النجمة العالمية جينفير لوبيز في إحياء حفل iHeartRadio الغنائي السنوي، بنسخته اللاتينية والذي أقيم أمس السبت فيي مدينة ميامي الأمريكية.



وقدمت جينفير لوبيز – التي تبلغ من العمر 50 عاما- أكثر من وصلة غنائية قدمت خلالها أشهر أغانيها، وتسلمت أيضا النجمة ذات أصول لاتينية جائزة تقديرية عن مجمل مشوارها الفني.



وشاركت جيتفير لوبيز في بطولة فيلم Hustlers ، وتدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليلي شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.



وتعود أحداث الفيلم إلى بداية الألفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الأمريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria.

