محلل سياسي يصف مسئولًا قطريًا بالخبث والخيانه.. اعرف السبب

خبث ومكر وخيانة لا ولن تتكرر ولن تنتهي.. هكذا علق المحلل السياسي فهد ديباجي، علي تغريدة رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي جاء بها: "هناك رسائل من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة، وأنا أعتقد أن هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسؤولية من دول المجلس وأن يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهم بشكل واضح للوصول إلى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج على الأقل من قبل أهله".



وكشف ديباجي في تصريحات صحفية أن دعوة بن جاسم لدول مجلس التعاون الخليجي للحوار مع إيران بأنه محاولة خبيثة ماكرة لوقف الضغط علي طهران التي باتت تعاني الكثير من ويلات العقوبات الأمريكية.



وألمح المحلل السياسي إلى أن رئيس وزراء قطر السابق يسعى لترسيخ فهمه للسياسة دون الآخرين الذين يعتبرهم جهلة حيث قال: يحاول دائمًا حمد بن جاسم أن يقنعنا بأنه الفاهم في السياسة وأن غيره جهلة فحين يطالب بالتفاهم مع إيران وبدء الحوار معها ويرى أنها فرصة لا تتكرر لإلغاء الوضع المتأزم في منطقة الخليج العربي، بدلًا من أن يطالب الدول الخليجية والعالم باستغلال الفرصة مما يحدث في العراق ولبنان واليمن لتحريرهم من الهيمنة الإيرانية.



كما حث ديباجي المسئول القطري السابق بضرورة إقناع طهران ونظامها المللالي بالكف عن التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة وعلي رأسها العراق ولبنان واليمن، متسائلا "كيف يمكن الثقة بنظام مستعمر ويأمر ويخون شعوب المنطقة التي لا تمشي على هواه؟.



وقال المحلل السياسي: إن الجميع يعلم مدي كره بين جاسم للعرب حيث يعد الأكثر كرها ومكرا لهم، بل ويصور لنا إيران بأنه حمل وديع يستحق الحوار متي أراد وليس كما نريد نحن".



الكل يعلم أن دول الخليج باستثناء دولة قطر داعية للتسامح والسلام والاستقرار في المنطقة هكذا واصل ديباجي تصريحاته ردا علي دعوة رئيس الوزراء القطري، مؤكدا أنه لولا الدعم والتواطؤ القطري لما تمكنت طهران من السيطرة علي لبنان والعراق واليمن.



وأتم تصريحاته قائلا "لن ينسى العرب أن حمد بن جاسم أحد أهم المشاركين في التخطيط والدعم لمشروع الفوضى الخلاقة بل ويعد الرقم الصعب في دعم مشروع الأوسط الجديد".