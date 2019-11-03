Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البطالة انخفضت إلى 7.5%.. هالة السعيد: ما تحقق من إنجازات بداية لمسيرة العمل الجاد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارحي
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق.

وأضافت هالة السعيد: "انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014. كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعتبر أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي".

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بالتعاون بين وزارة التخطيط؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنعقد تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام"، والمقرر عقده على مدار أربعة أيام حتى 6 نوفمبر، وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية على المضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة، كما أكد أن كل ذلك لم يكن ليتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين جميع الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.

وأوضحت أنه ليس أمامنا سوى التعاون وتكامل العمل والجهود في مجالات التنمية المختلفة من خلال الشراكات المستدامة، لنصل جميعًا إلى مستقبل أكثر استقرارًا.

وتأتي فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمشاركة المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات العلمية والتكنولوجية والمبتكرين وكبار المسئولين ومتخذي القرار، فضلًا عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والخبراء الدوليين والعرب والإعلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تأثرا بأفلام الرعب.. زوجان يقتلان أطفالهما بطريقة وحشية.. صور

سمية الخشاب: أحمد سعد حصل على حكم حبسي من تحت لتحت.. فيديو

نيسان وهيونداى فى المقدمة.. أكثر 10 شركات سيارات مبيعًا في مصر خلال 2019

الإفتاء: لهذا السبب نهي النبي عن النفخ فى الطعام والشراب

كلوب: ليفربول تفوق على أستون فيلا بالحظ

سبت أسود لكبار أوروبا.. فضيحة بايرن ميونخ.. برشلونة يسقط بثلاثية.. والريال يرفض الصدارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شئ لا يصدقه عقل.. العثور على سيارة كورفيت مسروقة من 40 عاما

بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة

العقارات المائلة.. قنبلة موقوتة تهدد حياة السكان في 4 محافظات