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لنقل الخبرات اليابانية... تعرف على عدد المراكز التكنولوجية التي تملكها مصر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
أيمن الدغيدى ، مدير
أيمن الدغيدى ، مدير مركز تحسين الجودة والانتاجية
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شيرين عادل
قال الدكتور أيمن الدغيدى ، مدير مركز تحسين الجودة والانتاجية بوزارة الصناعة، إن المركز يعود تاريخ إنشائه لعام 2006 وهو واحد من ضمن المراكز التكنولوجية المصرية اليابانية التابعة لوزارة الصناعة .

وكشف أيمن الدغيدى ، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن مصر تمتلك 12 مركز تكنولوجى تابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار تخدم قطاع الصناعة ومنها صناعة البلاستيك والصناعات الهندسية.

وأوضح أيمن الدغيدى ، أن الهدف الأساسى من إنشاء مركز تحسين الجودة والانتاجية بوزارة الصناعة هو نقل نظم جودة الإنتاجية التى تستخدم فى المصانع اليابانية المتمثلة فى تقليل الفواقد داخل خطوط الإنتاج والتى تتميز به اليابان خاصة بعد الحرب العالمية الثانية . 

وتابع أيمن الدغيدى ، أن مركز تحسين الجودة والانتاجية بوزارة الصناعة أتم إنشائه بالتعاون مع الجايكا وكالة التعاون الدولى اليابانية وهو واحد من ضمن 10 مراكز على مستوى القارة الإفريقية و 30 مركز على مستوى العالم .
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