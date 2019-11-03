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محافظات

بتبرعات المجتمع المدني.. افتتاح قسمي علاج طبيعي بوحدتي طب أسرة في الإسكندرية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:05 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
افتتح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قسم العلاج الطبيعي بوحدتي طب الأسرة بأبي صير بمنطقة العامرية الطبية، وطب الأسرة بابن سهلان التابعة لمنطقة غرب الإسكندرية الطبية، والتي تم تجهيزهما بالكامل بتبرعات من المجتمع المدني، وتخدمان نحو 100 ألف مواطن بالمنطقتين.

وقال الدكتور عمر بن الخطاب علي، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية، في بيان، اليوم الأحد، إن قسم العلاج الطبيعي الجديد في كل وحدة يتكون من حجرتين إحداهما للجلسات والأخرى لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أنه قد تم تجهيز القسمين بأجهزة تنبيه كهربائي وموجات فوق صوتية وأشعة تحت الحمراء ووحدة كاملة لعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تم توفيرها بالكامل من خلال التبرعات.

جدير بالذكر أن وحدة ابن سهلان تخدم من 40 إلى 50 ألف مواطن بمناطق المتراس وشمال المتراس وابن سهلان فى حين تخدم وحدة أبى صير 60 ألف مواطن بمناطق الذراع البحرى والهواريه وابو تلات وسيدى كرير.
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