المتهم أحداث.. جنايات شبين الكوم تنظر قضية شهيدة الشرف

في واقعة أثارت مشاعر الكثيرين ولكنها لم تحظ بالاهتمام الكافي حيث وقعت قبل يوم من مقتل شهيد الشهامة محمود البنا بمركز تلا بمحافظة المنوفية، لقيت نرجس شعبان ابنة مركز تلا مصرعها علي يد شاب أثاره الشيطان للاعتداء عليها وفشل في ذلك فقام بذبحها تاركا وراءها أسرة مكلومة تبحث عن حقها.





وتنظر اليوم محكمة جنايات الأحداث محاكمة المتهم أحمد م عقب قيامه بقتل ربة منزل بقطعة حديدية، في ثاني جلسات محاكمته.