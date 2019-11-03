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حوادث

المتهم أحداث.. جنايات شبين الكوم تنظر قضية شهيدة الشرف

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:04 م
الضحية
الضحية
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مروة فاضل
في واقعة أثارت مشاعر الكثيرين ولكنها لم تحظ بالاهتمام الكافي حيث وقعت قبل يوم من مقتل شهيد الشهامة محمود البنا بمركز تلا بمحافظة المنوفية، لقيت نرجس شعبان ابنة مركز تلا مصرعها علي يد شاب أثاره الشيطان للاعتداء عليها وفشل في ذلك فقام بذبحها تاركا وراءها أسرة مكلومة تبحث عن حقها. 

وتنظر اليوم محكمة جنايات الأحداث محاكمة المتهم أحمد م عقب قيامه بقتل ربة منزل بقطعة حديدية، في ثاني جلسات محاكمته.
نرجس شعبان شهيدة الشرف كما لقبها أهل تلا دافعت عن شرفها ورفضت الاستسلام لغرائز شيطانية لطفل لم يتجاوز الـ 18 عاما وفضلت القتل علي أن تعيش وكرامتها مكسورة تاركة وراءها طفلين وأسرة مكلومة لضياع نجلتهم علي يد شاب غلب علي عقله الشيطان.

شهيدة الشرف نرجس شعبان ٣٢ عاما من مركز تلا أم لطفلين طفلة ٧ سنوات وطفل ٣ سنوات قتلت علي يد شاب يدعى أحمد م 17 سنة .

وبدأت الواقعة عندما اعتادت ربة المنزل القيام بأعمالها المنزلية اليومية فصعدت أعلى سطح المنزل لجمع "الغلة" حيث حاول القاتل مناداتها بحجة أنه يريد التحدث معها في أمر ما ثم راودها عن نفسها وحاول الاعتداء عليها فرفضت وقاومته وهددته أنها ستفضحه أمام أهله وزوجها فقام بضربها على رأسها ثم ذبحها بقطعة حديد لها شفرة حادة.

قتلها المتهم دون شفقة وتركها تنزف وفر هاربا حتى ألقي القبض عليه معترفا بجريمته وتبين أثناء إحالته للنيابة أن المتهم تحت السن القانونية وستتم معاقبته ببضع أعوام في السجن طبقا لقانون الطفل.
المتهم أحداث.. جنايات شبين الكوم تنظر قضية شهيدة الشرف
المتهم أحداث.. جنايات شبين الكوم تنظر قضية شهيدة الشرف
المتهم أحداث.. جنايات شبين الكوم تنظر قضية شهيدة الشرف
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