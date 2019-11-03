اقتصادية النواب تقر قرضا بـ14 مليون جنيه لتخزين الحبوب ببورسعيد



ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة مصر على تخزين الحبوب وتلبية الطلب المتزايد عليها وتقليل الخسائر، فيما تحفظ النائب ممدوح عمارة على فكرة القرض متسائلا:" لماذا كل مشروع تنفذه الدولة يأتي من قرض خارجي؟ وهو ما يحمل الدولة فوق طاقتها، وهي أعباء أيضا تتحملها الأجيال القادمة".



من جانبه أكد د.صلاح حسب الله أن القرض ذات عائد اقتصادي وتشير إلى تغطية القرض وفوائده وهو لا يقلق تماما، مؤكدا أن عوائده ستكون في صالح الدولة المصرية.



من ناحيته تقدم النائب سيد عبدالعال طالب الحكومة ببيان رسمي بالقروض التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن هذا المطلب ليس بجديد، وسبق أن طالبت به اللجنة الاقتصادية، والحكومة وعدت بإرسال البيان لكنها لم تف بعدها، وهو الأمر الذي لا بد من الاستجابة منه.



ودار نقاش حول شروط القرض حيث يسدد على مدار ٢٠ عام مع سماح ٥سنوات، وفائدة ٣.٥سنويا، حيث أكد النائب أشرف العربي أن هذه الشروط تتناسب مع قيمة القرض حيث إنه رقم بسيط لا يتجاوز ١٤مليون جنيه باختلاف القروض ذات الأرقام الكبيرة.



من ناحيته قال ممثل الحكومة إنه بالتوازى مع هذه الجهود لهذا المشروع يتم التفكير في عمل صومعة أخرى للحبوب بالإسكندرية لتحقيق نفس الأهداف.



وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٩ لسنة ٢٠١٩ ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ ١٤ مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠١٩.جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث أوضح كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع أن الشركة تفرغ حبوب لهيئة السلع التموينية ٧ ملايين طن سنويا، وأحيانا يحدث تكدس بواخر يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية، حيث أن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة ٢٤ ساعة تكلف الدولة ٢٠ ألف دولار يوميا ، لذلك فكرنا في التوسع من خلال ميناء رصيف عباس بشرق بورسعيد.