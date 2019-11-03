بث مباشر.. مباراة المصري وكوتي دي أور في الكونفيدرالية

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فى مواجهة سهلة عندما يلعب أمام كوتى دى بطل سيشيل بملعب الجيش بالسويس فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.





بث مباشر لمباراة المصري وكوتي دي أور في الكونفيدرالية:





وتقام مباراة المصري وكوتي دي أور في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت.





المصري ضد كوتي دي أور:





ويسعى المصري البورسعيدى بقيادة مدربه إيهاب جلال إلى تحقيق فوز كاسح اليوم على حساب كوتى دى ومواصلة النتائج المميزة ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبير من قبل إيهاب جلال فى تجهيز لاعبى المصرى لمواجهة اليوم من أجل تجنب المفاجآت ومواصلة الأداء القوى بعد الفوز الكبير الذى تم تحقيقه فى مباراة الذهاب.





نتيجة مباراة الذهاب:





واكتسح المصرى فريق كوتى دى بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى سيشيل والتى شهدت أداء جيدا للغاية من قبل الجهاز الفنى واللاعبين.





بث مباشر لمباراة المصري وكوتي دي أور في الكونفيدرالية:















