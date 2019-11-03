مصرع سيدة دهسها أتوبيس طائش بحدائق القبة.. فيديو

لقيت سيدة مصرعها بعد أن أطاح بها أتوبيس مسرع أثناء سيرها بحدائق القبة، وتم ضبط السائق.



وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.



حيث ورد لقسم شرطة حدائق القبة إشارة من مستشفى باب الشعرية باستقبالها ربة منزل ( متوفية إثر إصابتها بجرح قطعي بالرأس والجبهة وسحجات بمشط القدم اليمنى والزراع الأيمن ).



بالانتقال والفحص وبسؤال نجلها حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بذات العنوان قرر بأنه حال سير والدته " المجني عليها " بشارع بور سعيد ـ دائرة القسم وعبورها الطريق اصطدمت بها سيارة مجهولة البيانات مما أدى إلى حدوث إصابتها والتي أودت بحياتها ولم يتهم أو يشتبه فى الوفاة جنائيا.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة المتسببة في الحادث أتوبيس رحلات قيادة المدعو / ا ا ا سن 40 سائق وأنه وراء ارتكاب الواقعة.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببة فى الحادث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

