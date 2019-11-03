بتكلفة 17 مليون جنيه ونصف.. افتتاح 3 مدارس جديدة بمركز ههيا.. صور

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، 3 مدارس جديدة للتعليم الأساس والثانوي التجاري بمركز ومدينة ههيا بتكلفة إجمالية 17 مليونا و 564 جنيه وذلك للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب .





بدأت جولة المحافظ بزيارة لقرية صبيح التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا بإفتتاح مدرسة الجلاء للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 4071 م2 توسع بعدد 5 طوابق وتضم 23 فصل بتكلفة 5 ملايين و805 آلاف و 541 ألف جنيه .





تفقد المحافظ الفصول التعليمية وتحدث إلى الطلاب واطمأن على سير العملية التعليمية ، مطالبًا بالحفاظ على نظافة المدرسة والإلتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية أولًا بأول ومواصلة التفوق والنجاح .





إنتقل المحافظ ومرافقوه لمدينة ههيا للمشاركة في إفتتاح مدرسة ههيا الثانوية التجارية والمقامة على مساحة 4202 م2 بعدد 5 طوابق وتضم 34 فصلا بتكلفة 8 ملايين و546 ألفاً و665 جنيهاً، أثنى المحافظ على الأعمال الإنشائية بالمدرسة ونظافتها ، وأجرى حوارًا هادئًا مع الطلاب وطالبهم بالحفاظ على مدرستهم والإستفادة من اليوم المدرسي والحصص المدرسية المقدمة لهم لتحقيق أعلى الدرجات .





أوصى المحافظ هيئة التدريس بالمدرس بالنهوض والاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم بالمدرسة والحفاظ على المبنى وتجهيزات المدرسة ، مؤكدًا ان الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني وتسعى لتطويره لتقديم خريج كفء قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل .





إختتم محافظ الشرقية جولته بمركز ومدينة ههيا بإفتتاح مدرسة الجلاء الابتدائية والمُقامة على مساحة 4164 م2 إحلال جزئي لعدد 5 طوابق ، وتضم 14 فصل ، بتكلفة 3 ملايين و 212 ألف و 541 جنيه ، لتساهم في تقديم تعليم جيد لأبناء المدينة .





تجول المحافظ داخل المدرسة وتفقد حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض ن مؤكدًا على ضرورة التزود بالعلم والمعرفة لبناء جيل قادر على العمل والعطاء .



