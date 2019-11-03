بتكلفة 17 مليون جنيه ونصف.. افتتاح 3 مدارس جديدة بمركز ههيا.. صور

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، 3 مدارس جديدة للتعليم الأساس والثانوي التجاري بمركز ومدينة ههيا بتكلفة إجمالية 17 مليونا و 564 جنيه وذلك للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب .
بدأت جولة المحافظ بزيارة لقرية صبيح التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا بإفتتاح مدرسة الجلاء للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 4071 م2 توسع بعدد 5 طوابق وتضم 23 فصل بتكلفة 5 ملايين و805 آلاف و 541 ألف جنيه .
تفقد المحافظ الفصول التعليمية وتحدث إلى الطلاب واطمأن على سير العملية التعليمية ، مطالبًا بالحفاظ على نظافة المدرسة والإلتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية أولًا بأول ومواصلة التفوق والنجاح .
إنتقل المحافظ ومرافقوه لمدينة ههيا للمشاركة في إفتتاح مدرسة ههيا الثانوية التجارية والمقامة على مساحة 4202 م2 بعدد 5 طوابق وتضم 34 فصلا بتكلفة 8 ملايين و546 ألفاً و665 جنيهاً، أثنى المحافظ على الأعمال الإنشائية بالمدرسة ونظافتها ، وأجرى حوارًا هادئًا مع الطلاب وطالبهم بالحفاظ على مدرستهم والإستفادة من اليوم المدرسي والحصص المدرسية المقدمة لهم لتحقيق أعلى الدرجات .
أوصى المحافظ هيئة التدريس بالمدرس بالنهوض والاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم بالمدرسة والحفاظ على المبنى وتجهيزات المدرسة ، مؤكدًا ان الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني وتسعى لتطويره لتقديم خريج كفء قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل .
إختتم محافظ الشرقية جولته بمركز ومدينة ههيا بإفتتاح مدرسة الجلاء الابتدائية والمُقامة على مساحة 4164 م2 إحلال جزئي لعدد 5 طوابق ، وتضم 14 فصل ، بتكلفة 3 ملايين و 212 ألف و 541 جنيه ، لتساهم في تقديم تعليم جيد لأبناء المدينة .
تجول المحافظ داخل المدرسة وتفقد حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض ن مؤكدًا على ضرورة التزود بالعلم والمعرفة لبناء جيل قادر على العمل والعطاء .
أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وتسعى المحافظة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة المدارس في المناطق النائية والبعيدة لخدمة أبنائنا الطلاب لتقديم جيل قادر على بناء مصر الجددة التي نحلم بها.