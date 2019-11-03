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أخبار العالم

الاستثمار المشبوه.. قطر تدفع مبلغا ضخما مقابل فندق شهير في أمريكا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:15 م
ترامب - أمير قطر
ترامب - أمير قطر
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رحيم يسري
يواصل النظام القطري تبديد أموال شعبه، ففي صفقة ضخمة اشترى صندوق الثروة السيادية القطري "جهاز قطر للاستثمار" على فندق "سانت ريجيس" بالولايات المتحدة الأمريكية من شركة ماريوت للضيافة الدولية بمبلغ 310 ملايين دولار.

الفندق يعد واحدا من أبرز العلامات التجارية في نيويورك، ووفقا لوكالة "بلومبيرج" فإن الفندق التاريخي تم افتتاحه في 1904 وبه أكثر من 200 غرفة، وتأتي الصفقة في إطار النشاط القطري المشبوه في مجال الاستثمار العقاري وتوسعة محفظة الصندوق السيادي في هذا القطاع خاصة في أمريكا.

الفندق التاريخي افتتحه رجل الأعمال جون جاكوب الرابع، ويتكون الفندق من 18 طابقًا، وبه أكثر من 200 غرفة للضيوف، ويتراوح سعر الليلة في الغرفة بين 779 دولارًا و4 آلاف دولار.

وكانت "ماريوت" قد استحوذت على الفندق في 2016، بصفقة بلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار

وتشير الوكالة إلى أن جهاز قطر أتم صفقة في يوليو الماضي مع مجموعة "دوجلاس ايميت" قيمتها 365 مليون دولار عبر شراكتهما العقارية المقدرة بمليارات الدولارات، ونجحت بالشراكة معها في الاستحواذ على مجمع "ذا جليندون" السكني في حي ويست وود الذي يضم 350 شقة ونحو 50 ألف قدم مربع من المحلات التجارية.

وسلطت الضوء على صفقات عقارية أخرى لقطر حيث دفعت الدوحة العام الماضي نحو 600 مليون دولار للاستحواذ على فندق نيويورك بلازا.

من جانبها، قالت وكالة رويترز مؤخرا إن قطر تهدف إلى زيادة الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة إلى نحو 45 مليار دولار خلال العامين القادمين.

ويعد الاستثمار العقاري والخيري في الخارج أحد انشطة قطر المشبوهة التي تخفي وراءه تمويلها للإرهاب كما أنه يمنحها قدما في تلك الدول التي تستثمر فيها خاصة الولايات المتحدة وأوروبا وتحديدا فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.
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