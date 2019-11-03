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رياضة

بث مباشر.. مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في الكونفيدرالية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:05 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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القسم الرياضي
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فى مواجهة قوية عندما يلعب أمام يانج أفريكانز التنزانى بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

بث مباشر لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في الكونفيدرالية:

وتقام مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بيراميدز ضد يانج أفريكانز:

ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسى سباستيان ديسابر إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل استمرار النتائج الجيدة التى يحققها الفريق بالبطولة الإفريقية.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من قبل بيراميدز لمواجهة اليوم من أجل تجنب المفاجآت ومواصلة الأداء القوى في مباراة اليوم.

نتيجة مباراة الذهاب:

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا، انتهت بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف.

بث مباشر لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في الكونفيدرالية:

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