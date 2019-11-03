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رياضة

واقعة غريبة.. حارس بيتيس أكمل مباراة ريال مدريد دون أن يرى شيئاً

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:13 م
جويل روبليس حارس
جويل روبليس حارس مرمى ريال بيتيس
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إسراء أشرف
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن واقعة غريبة في مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، ليلة أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني "لا ليجا". 

وشهدت المباراة حدثًا نادرًا، إذ فقد جويل روبليس حارس مرمى ريال بيتيس العدسات الطبية اللاصقة الخاصة به، ولم يتمكن من وضعها مرة أخرى.

ففي الدقيقة 65، قام الجهاز الطبي بمساعدة جويل في ارتداء العدسات بعدما سقطت منه، لكن لم ينجح الطبيب في وضعها مرة أخرى، حتى الحارس قام خلع قفازاته لمحاولة ارتدائها ولكن لم يكن هناك طريقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن بعد إيقاف المباراة لبضع دقائق، قرر جويل روبليس استكمال اللقاء بدون العدسات، ودون أن يرى شيئًا.

وتعادل ريال مدريد مع ضيفه ريال بيتيس، 0-0 على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا.
واقعة غريبة.. حارس بيتيس أكمل مباراة ريال مدريد دون أن يرى شيئاً
واقعة غريبة.. حارس بيتيس أكمل مباراة ريال مدريد دون أن يرى شيئاً
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