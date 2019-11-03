بفائدة 1%.. قروض بـ 20 ألف جنيه لدعم المشروعات الخاصة في المنيا

نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات الملتقى الجماهيري الثانى بعنوان "الشباب وسوق العمل" بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بقاعة الهيئة الإنجيلية بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا.



جاء ذلك بحضور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة وأيمن الجزار مدير عام التدريب بمديرية القوى العاملة بالمنيا، ومحمد حسين رئيس جهاز تشغيل الشباب بالمنيا، ووليد الحينى مدير مركز الإعلام ومحمد الذكى مسئول التوظيف بإحدى المصانع للملابس الجاهزة.



أوضح رئيس جهاز تشغيل الشباب وجود قروض تصل إلى 20 ألف جنيه وبفائدة ١% فقط للشباب الراغب فى إقامة مشروع خاص، مشيرًا إلى أن ملتقيات التوظيف هى فرص حقيقية لإفادة الشباب والعمل الحر والقطاع الخاص هما الهيكل الأساسى لزيادة الدخل لهم.



من جانبه، قال وليد الحينى أن هناك العديد من فرص العمل بمدينة المنيا الجديدة للفتيات بمرتب يبدأ من ١٢٠٠جنيه، بالإضافة إلى العديد من الفرص بالعاصمة الإدارية، وأكد أن مكتب العمل يسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم مهنيا ً



و أكد مسئول التوظيف بإحدى المصانع للملابس الجاهزة، أن هناك وظائف شاغرة للشباب بمرتب يبدأ من 2500 كحد أدني وتتعدى 3000 جنية في حالة العمل أوقات إضافية بالإضافة إلى السكن بمدينة سكنية خاصة بالمصنع والتأمين الصحى والإجتماعي والتأمين على الحياة.



وفى سياق متصل، أعلن وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن أسبوع القرى الأكثر إحتياجًا المقررتنظيمه بالتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية لتقديم كافة الأنشطة والخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية بالمجان.



