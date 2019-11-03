Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فوزى: حركة التنمية العمرانية ساهمت فى تحريك قطاع التشييد و100 صناعة أخرى

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:50 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجميعة رجال الأعمال، إن حركة التنمية العمرانية التى تشهدها الدولة فى إطار تدشين 14 مدينة جديدة تساهم بشكل رئيسى فى توفير المادة الخام من الأراضى فضلا عن تحريك العديد من القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها قطاع التشييد لمؤشرات نمو أفضل، والذى يتبعه نحو 100 مهنة وصناعة مرتبطة بنشاطه.

حيث أدت مخططات التنمية العمرانية بالدولة للتعامل بفكر جديد فى طروحات الأراضى أمام المستثمرين، وهو ما شجع على نمو حركة الاستثمار فى ضوء توافر الأراضى المميزة بالدولة، إلى جانب ما تحقق الأراضى من عوائد مالية قوية للدولة باعتبارها الثروة الرئيسية للدولة فى إدارة العوائد، لافتا إلى أنه على الرغم من إرتفاع أسعار الأراضى حاليا إلا أنها لاتزال الأرخص مقارنة بالدول الخارجية.

وأضاف، أن نشاط قطاع التشييد والبناء نجح فى تحقيق قفزة حقيقية وغير مسبوقة، ومن المتوقع أن تسير حركة البناء والتشييد بالدولة فى مستويات أفضل وبنفس الدرجة من النشاط خلال العشر سنوات المقبلة فى ظل وجود طلب حقيقي على العقار.

كما أكد أن الدولة تحتاج إلى تنفيذ نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا ووفقا لآخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى إنتاجية الشركات العقارية من الوحدات السكنية بلغت 300 ألف وحدة ومازال هناك عجزا سنويا فى الطلب على العقار، فضلا عن بدء التنمية بعدد ضخم من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع بالدولة مقارنة بالدول العربية يجعل مصر هى السوق الأكثر جذبا لنمو الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة التشييد: أسعار العقارات لن تنخفض مع مواد البناء.. والأرض تمثل 40% من التكلفة

خبراء: انتعاشة متوقعة فى كافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها العقارات.. وتوقعات بثبات الأسعار رغم انخفاض مواد البناء

ترشيحاتنا

شرط يغفل عنه الناس من شروط الصلاة.. فيديو

رمضان صبحي ضمن الأعلى قيمة في أمم أفريقيا تحت 23 سنة ..وتشوكويزي الأغلى

انتصر الأهلي وعاد أقوى.. تعليق نارى من محسن صالح على الصلح مع تركي آل شيخ

تخفيضات حتى 175 ألف جنيه في أسعار سيارات جيب جراند شيروكي بـ مصر

بعد الهجوم عليه.. أحمد السعدني يحذف تغريدة دعمه لـ أسما شريف منير

التفاصيل الكاملة لأزمة أسما شريف منير بسبب إساءتها لـ الشيخ الشعراوي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مودرن وشيك.. 10 أفكار لتنسيق غرفة المعيشة

تحف وهدايا من الملح البلوري.. فنانو سيوة يبدعون في صناعة المشغولات الملحية

بـ فستان قصير.. دنيا عبد العزيز بإطلالة صادمة فى عيد ميلادها