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اقتصاد

منصور: الاستثمار في العاصمة الجديدة بمثابة تحدٍ للمطورين

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:28 م
العاصمة الجديدة
العاصمة الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
أكد أحمد منصور، مطور عقارى، أن الخروج من قلب القاهرة لتدشين مدن جديدة هو أمر طبيعي وكان لابد من حدوثه للخروج من فكرة التكدس السكاني، مشيرا إلى أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل تحديا كبيرا بتواجد عدد كبير من المطورين العقاريين بمشروعات متنوعة، مما يخلق منافسة مرتفعة وسط التغيرات الحالية التي تشهدها السوق.

وأوضح منصور، في كلمته خلال مؤتمر "التطوير العقاري الرابع"، أن وسط هذه المنافسة فإن الشركات يمكنها تحقيق مستهدفاتها البيعية داخل العاصمة بفضل الطلب الكبير، كما أن المنافسة تدفع كل شركة لابتكار آليات تسويقية وتصميمية جديدة وابتكار كل ما هو جديد بالمشروع ومرضي للعميل وذلك لتحقيق الخطة البيعية للشركة وسط هذه المنافسة القوية داخل العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن نقل بعض الوزارات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر العام المقبل يشجع الشركات على الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتها للاستفادة من حركة التعمير والنشاط التي ستتم بالمدينة خلال العام المقبل مع بدء تشغيل الحى الحكومى.

وتابع، أن انخفاض سعر الفائدة يساهم في مزيد من الانتعاش للسوق العقاري، كما أنه من المتوقع أن تقوم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بتقديم تسهيلات في الأقساط للمطورين العقاريين المتعاقدين معها خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيرفع حجم الطلب على الأراضى بها.
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