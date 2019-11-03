لن تصدقي .. ماذا تفعل بصلة واحدة بشعرك

تعاني نسبة كبيرة من الفتيات من مشاكل الشعر بدءا من التساقط والتقصف وحتى القشرة والجفاف والهيشان وعدم نمو الشعر، وتحاول كل فتاة التوصل إلي حل رخيص لعلاج هذه المشاكل دون استخدام منتجات الشعر الجاهزة عالية الثمن، لكن يمكنك استخدام البصل في حل كل مشاكل الشعر فهو له نتائج سحرية إذا تمت المداومة على استخدامه.



بحسب موقع glowpink المعني بجمال المرأة، فناء البصل له قدرة على علاج تساقط الشعر بشكل فعال وواضح وخلال فترة قصيرة ويساعد على إطالة الشعر إذا تم استخدامه كثيرا وبالطريقة الصحيحة حتى يستفيد الشعر من المواد والعناصر الغذائية الموجودة في البصل ويحفز فروة الرأس والبصيلات على النمو بشكل سريع.



طريقة استخدام ماء البصل الشعر :



قومي بتقطيع ثمرة بصلة حمراء إلى مكعبات



عليها في وعاء به ٢ كوب ماء



اتركيها تغلى على النار لمدة نصف ساعة حتى يذبل البصل و يتغير شكل الماء



صفي ماء البصل في وعاء بمصفاة للتخلص من الشوائب



اتركي ماء البصل تبرد تماما



قومي بعمل تدليك لفروة رأسك قبل استخدام ماء البصل لتنشيط الدورة الدموية بالرأس



ضعي ماء البصل على شعرك من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع



اتركيه على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو ، وكرري ال صور ٣ مرات أسبوعيا .