ضبط عاطل سرق توك توك وحصيلة أموال سائقه بـ الزاوية الحمراء

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل سرق توك توك وحصيلة اموال سائقة بالزاوية الحمراء .





تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من سائق توك توك قرر بأنه حال سيره ب " توك توك " فوجئ بشخصين أدلي بأوصافهما التقريبية قاما باستيقافه والاستيلاء منه على الدراجة البخارية قيادته كرها عنه تحت تهديد سلاح نارى كان بحوزة احدهما ولاذا بالفرار .





وقرر بأن الدراجة البخارية بداخلها جهاز "جى بى اس" وإنها متواجدة بشارع محمود سلامة ـ ارض الجنينة ـ دائرة القسم .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط عاطل حال استقلاله ال " توك توك " المستولى عليها وبحوزته مبلغ مالي 9600 جنيه





بمواجهته اعترف بأنه تحصل على الدراجة المضبوطة بحوزته من عاطل وانه علي علم إنها من متحصلات حادث سرقة ، وأضاف بان المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو ثمن شراء الدراجة البخارية المستولي عليها من الأخير ، تم بإرشاده ضبط عاطل .



