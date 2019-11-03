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حوادث

ضبط عاطل سرق توك توك وحصيلة أموال سائقه بـ الزاوية الحمراء

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:17 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد صبري
تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل سرق توك توك وحصيلة اموال سائقة بالزاوية الحمراء .

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من سائق توك توك قرر بأنه حال سيره ب " توك توك " فوجئ بشخصين أدلي بأوصافهما التقريبية قاما باستيقافه والاستيلاء منه على الدراجة البخارية قيادته كرها عنه تحت تهديد سلاح نارى كان بحوزة احدهما ولاذا بالفرار .

وقرر بأن الدراجة البخارية بداخلها جهاز "جى بى اس" وإنها متواجدة بشارع محمود سلامة ـ ارض الجنينة ـ دائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط عاطل حال استقلاله ال " توك توك " المستولى عليها وبحوزته مبلغ مالي 9600 جنيه

بمواجهته اعترف بأنه تحصل على الدراجة المضبوطة بحوزته من عاطل وانه علي علم إنها من متحصلات حادث سرقة ، وأضاف بان المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو ثمن شراء الدراجة البخارية المستولي عليها من الأخير ، تم بإرشاده ضبط عاطل .

وبمواجهته قرر بأنه وسيط بين المتهمان مرتكبى الواقعة والمتهم المضبوط واقر أنهما عاطلين تم ضبطهما وبحوزة فرد خرطوش وطلقتين والمستخدم فى ارتكاب الواقعة ، واعترفا بارتكاب الواقعة .
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