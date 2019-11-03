Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال محمد علي يفتتح دورة إعداد معلمي مدربي كرة القدم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:16 م
الدكتور جمال محمد
الدكتور جمال محمد
Advertisements
يسري غازي
افتتح الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم دورة إعداد معلمي مدربي كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم باحد فنادق القاهرة ويحضرها ٢٦دارسا من مصر وتونس والجزائر والنيجر ونيجريا وتوجو والمغرب وبوركينا فايز وغانا وليبيا.

ويحاضر في الدورة محمد نصرة المحاضر الدولي من سنغافورة وحسن مالوش من تونس ودومنيك من السنغال ويشرف على تنظيم الدورة من الإتحاد المصرى لكرة القدم د.محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري وانسان عاشور من الإدارة الفنية للاتحاد وتستمر الدورة لمدة خمسة ايام تتضمن أربعين ساعة دراسية

ووجه الدكتور جمال محمد علي الشكر للفيفا والكاف علي الإهتمام بإعداد المحاضرين ووعد بتوفير أي متطلبات لنجاح الدورة وطلب من الحاضرين عدم اهدار الفرصة وزيارة المعالم السياحية بالقاهرة وزيارة الاتحاد المصري لكرة القدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح دورة إعداد المحاضرين فى اتحاد الكرة

سحر عبدالحق: خطوات جادة لتطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري

سحر عبد الحق تفتتح كورس حكام كرة الصالات

ترشيحاتنا

للمرة الثانية في اسبوع.. ترامب يتعرض لموقف محرج أثناء حضوره مباراة في نيويورك

حكم من يؤمر الناس بالصلاة وهو لا يؤديها

نجم الكرة الفرنسية: شهرة الأهلي تخطت حدود أفريقيا ووصلت إلى العالمية

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

الأهلي يترقب موقف فايلر من مواجهتي ريال مدريد وإنتر ميلان وديا

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 10 سيارات لعام 2019 .. تفاصيل

آخرهم كاتي بيرى.. أسوان قبلة المشاهير والشخصيات العامة والرؤساء

والدها متحول جنسيا .. 10 معلومات عن كيندال جينر في عيد ميلادها