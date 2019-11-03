جمال محمد علي يفتتح دورة إعداد معلمي مدربي كرة القدم

افتتح الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم دورة إعداد معلمي مدربي كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم باحد فنادق القاهرة ويحضرها ٢٦دارسا من مصر وتونس والجزائر والنيجر ونيجريا وتوجو والمغرب وبوركينا فايز وغانا وليبيا.



ويحاضر في الدورة محمد نصرة المحاضر الدولي من سنغافورة وحسن مالوش من تونس ودومنيك من السنغال ويشرف على تنظيم الدورة من الإتحاد المصرى لكرة القدم د.محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري وانسان عاشور من الإدارة الفنية للاتحاد وتستمر الدورة لمدة خمسة ايام تتضمن أربعين ساعة دراسية



ووجه الدكتور جمال محمد علي الشكر للفيفا والكاف علي الإهتمام بإعداد المحاضرين ووعد بتوفير أي متطلبات لنجاح الدورة وطلب من الحاضرين عدم اهدار الفرصة وزيارة المعالم السياحية بالقاهرة وزيارة الاتحاد المصري لكرة القدم