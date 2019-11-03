استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد.. الدولار يسجل 16.20 جنيه للبيع.. الريال السعودي بـ 4.31 جنيه.. والذهب عيار 21 بـ 676 جنيها للجرام

الدولار يسجل 16.20 جنيه للبيع

الإسترليني يسجل 21 جنيها للبيع

اليورو يسجل 18.06 جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 4.31 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتى 4.41 جنيه للبيع

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 676 جنيها للجرام



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 3-11-2019 بختام التعاملات

أسعار العملات

سعر الفرنك السويسرى



سعر اليوان الصيني



شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، الأحد، 3 -11- 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.وبلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.بينما سجل اليورو نحو 17.92 جنيه للشراء 18.06 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.83 جنيه للشراء و21.00 جنيه للبيع.وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.28 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.85 جنيه للشراء و14.97 جنيه للبيع.وسجل اليوان الصيني نحو 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 52.97 جنيه للشراء و53.41 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.75 جنيه للشراء و42.08 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية و الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.واستقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 676 جنيهًا.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 676 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 773 جنيهًا.وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 579 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 451 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 24027 جنيهًا للأوقية.وسجل سعر الجنيه الذهب 5408 جنيهات.وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.