هالة السعيد: التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم فرصة لنمو الاقتصادات الناشئة

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك العديد من التحديات تواجه تحقيق التنمية، منها النزاعات الاقتصادية والسياسية ومع التحديات تولد الفرص.



وتابعت د.هالة السعيد: "وهنا تاني الفرصة للاقتصاديات الناشئة في تحقيق النمو خاصة مع التكامل بين هذه الدول لزيادة التجارة البينية وبالتالي زيادة حجم التجارة لهذه البلدان.



وأضافت هالة السعيد خلال أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الدول العربية تمتلك ثروة وهي العنصر البشري الشاب فعلي الرغم من أن الزيادة السكانية عائق لتحقيق التنمية إلا أنها تعد فرص ديمغرافية إذا توفرت الخدمات الصحية والتعليم والاستثمار اَي العنصر البشري.



وأشار إلي أن تمكين المرأة ضرورة لتحقيق التنمية، لافتا إلي أن مصر دعمت المرأة لتكون جزءا من بناء المستقبل وفقا لتعظيم قدرتها، ف 25‎%‎ من الوزراء نساء وكذلك تمثيلهم في البرلمان والمناصب القيادية.



وأكدت هالة السعيد، ضرورة تدريب المرأة على التكنولوجيا لتستطيع أن تؤدي عملها وفقا لظروفها وكذلك الاهتمام بالمرأة المهمشة.