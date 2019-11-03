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اقتصاد

للقضاء على الجوع.. مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والإنماء الزراعي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:15 م
مذكرة تفاهم بين الجامعة
مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والإنماء الزراعي
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آية الجارحي
وقعت اليوم مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مجال وضع استراتيجيات مشتركة لتحقيق ‎أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني المعني ‎بالقضاء على الجوع.

جاء ذلك على هامش افتتاح النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي بدأ اليوم بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقع المذكرة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، ومحمد بن عبيد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وشهد التوقيع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.
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