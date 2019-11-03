سفير مصر في كندا يشارك في اللقاء السنوي لنادى النيل بــ تورونتو

شارك سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، مساء أمس السبت ، في اللقاء السنوي الــــ 32 لتجمع نادى النيل للجالية المصرية بمدينة تورونتو الكندية.





وأكد أبو زيد عقب اللقاء، أن تجمع نادى النيل يعتبر من أقدم وأعرق تجمعات الجالية المصرية في كندا، حيث أُنشئ عام ١٩٨٨ بهدف مساعدة المصريين المهاجرين إلى كندا في الاندماج والانخراط في المجتمع الكندي، فضلًا عن الحفاظ على التراث والثقافة المصرية وتعزيز أواصر التواصل بين أبناء الجالية المصرية في كندا ووطنهم الأم، لا سيما في مقاطعة أونتاريو، الموطن الأكبر للكنديين من أصل مصري.





وأعرب السفير، في كلمة ألقاها خلال الحفل، عن سعادته الخاصة بالمشاركة في اللقاء للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا على حرص السفارة المصرية في أوتاوا على التواصل المباشر مع تجمعات الجالية المصرية في كافة ربوع كندا، والاهتمام بالاستفادة من خبراتهم الواسعة في دعم مسيرة التنمية والتطور في مصر، والتنسيق معهم في رعاية المبادرات والمقترحات التي تستهدف دعم صورة مصر في كندا.





وقدم أبو زيد شرحًا لما تشهده مصر حاليًا من تحول اقتصادي واجتماعي وسياسي. كما استعرض علاقات التعاون المتميزة بين مصر وكندا، وما شهدته من تطور خلال الفترة الأخيرة، والشراكة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، متطرقًا الي الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وخطط السفارة المصرية في هذا المجال.



