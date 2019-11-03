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برلمان

عبد العال معنفا النواب: الانتخابات جاية ولازم الكل يحضر علشان الدوائر تشوفكم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:22 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة للبرلمان، وانتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام البرلمانات في الخارج، بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها.

واستنكر علي عبد العال، قيام بعض النواب بتوقيع حضور الجلسة والانصراف عن استكمال أعمالها، مطالبا الأعضاء بالالتزام بالحضور.

وقال علي عبد العال: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".
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