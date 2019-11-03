جامعة حلوان تنظم المهرجان العاشر لذوي الاحتياجات الخاصة



وفي تنس الطاولة طالبات فازت بالمركز الأول الطالبة هند عيد كلية التربية، والمركز الثاني الطالبة زينب السيد كلية الآداب، والمركز الثالث الطالبة شيماء عزت كلية التجارة وإدارة الأعمال ، وفي مسابقة رمي السهام طلبة حصل على المركز الأول الطالب أحمد محمد كلية التجارة وإدارة الأعمال، المركز الثاني الطالب أحمد صابر كلية الآداب، المركز الثالث الطالب مصطفى ممدوح كلية التجارة وإدارة الأعمال.



وفي مسابقة رمي السهام طالبات فازت بالمركز الأول الطالبة ندى أيمن كلية الآداب، المركز الثاني الطالبة هند عيد كلية التربية، المركز الثالث الطالبة مريم إبراهيم كلية الآداب ، وفي مصارعة الذراعين طلبة حصل على المركز الأول الطالب محمد حسين كلية التجارة وإدارة الأعمال ، والمركز الثاني الطالب بدر سيد كلية التجارة وإدارة الأعمال ، والمركز الثالث الطالب محمد رجب كلية العلوم.



وفي مسابقة مصارعة الذراعين طالبات حصل على المركز الأول الطالبة الشيماء عبد القوي من كلية الآداب، والمركز الثاني الطالبة فاطمة مجدي كلية الآداب، المركز الثالث الطالبة نسمة سيد كلية الحقوق ، وفي مسابقة شد الحبل فاز بالمركز الأول كل من الطالب محمد محمود كلية الآداب، الطالب بدر سيد كلية الهندسة، الطالب عمر علي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفاز بالمركز الثاني كل من الطالب محمد رجب كلية العلوم، الطالب أحمد عمرو كلية التجارة وإدارة الأعمال ، الطالب محمد حسين كلية التجارة وإدارة الأعمال ، وفاز بالمركز الثالث كل من الطالب محمد عادل كلية الآداب، الطالب أحمد عادل كلية الحقوق، الطالب أحمد محمد كلية التجارة وإدارة الأعمال.



وفي مسابقة السلم والثعبان طلبة حصل على المركز الأول الطالب أسامة محمد كلية الآداب، والمركز الثاني الطالب صبري خالد كلية الآداب، المركز الثالث الطالب محمد مصطفى كلية الآداب ، وفي مسابقة السلم والثعبان طالبات حصلت على المركز الأول الطالبة نهاد علاء كلية الآداب، المركز الثاني الطالبة آية هشام كلية الحقوق، المركز الثالث الطالبة نسمة سيد كلية الحقوق.



في مسابقة إصابة الهدف طلبة فاز بالمركز الأول الطالب إبراهيم محمد كلية الحقوق، والمركز الثاني الطالب كريم عصام كلية الآداب، المركز الثالث الطالب محمد شعبان كلية التجارة ، وفي مسابقة إصابة الهدف طالبات حصلت على المركز الأول الطالبة زينب السيد كلية الآداب، المركز الثاني الطالبة ندى أيمن كلية الآداب، الطالبة شيرين عبد العليم كلية الآداب.

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المهرجان الرياضي العاشر لذوي الاحتياجات الخاصة ٢٠١٩- ٢٠٢٠.ويهدف المهرجان لزيادة المشاركة والدمج لذوي القدرات الخاصة، وتعميق جذور التعارف بين طلاب الجامعة بعضهم ببعض، ونشر روح المنافسة الشريفة، وتشجيع الطلاب على الاهتمام بالرياضة.وتضمن المهرجان العديد من الألعاب: (تنس الطاولة، شد الحبل، مصارعة الذراعين، رمي السهام، السلم والثعبان، إصابة الهدف).وجاءت نتائج المهرجان متمثلة كالآتي: في مسابقة تنس الطاولة طلبة حصل على المركز الأول الطالب على بكري من كلية التجارة وإدارة الأعمال، والمركز الثاني الطالب إبراهيم محمد كلية الحقوق، والمركز الثالث الطالب محمد شعبان كلية التجارة وإدارة الأعمال.