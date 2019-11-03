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فن

فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28: هاني شاكر وسوما وقدوري على المسرح الكبير وكنوز درويش فى المعهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:42 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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آيه عاطف
يحيى أمير الغناء العربى هاني شاكر حفلًا ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 5 نوفمبر على مسرح الأوبرا الكبير، ويسبقه فاصلا للمطربة سوما وعازف القانون العراقي فرات قدوري.

وفى نفس التوقيت على مسرح معهد الموسيقى العربية يقدم المطرب محمود درويش وفرقته كنوز حفلا يضم مختارات من أشهر أعمال الطرب العربى.

وعلى الجانب البحثى يواصل المؤتمر العلمى المصاحب جلساته التى تعقد على المسرح الصغير بدءًا من العاشرة صباحا ويناقش محور جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي بحضور الدكتور محمد ادم سليمان ( السودان ) مقررًا ، الاب الدكتور يوسف طنوس ( لبنان ) ، الدكتور نبيل الدراس ( الاردن ) ، الدكتور كمال يوسف علي ( السودان ) ، الدكتور خليفه جاد الله ( فلسطين ) .. وتبدأ الجلسة الثانية فى الثانية عشر والنصف ظهرًا بحضور الدكتور نبيل الدراس ( الاردن ) مقررًا ، نهيل سلوم ( سوريا ) ، هاني البدري ( مصر ) ، ايلي تومية ( لبنان ) ، الدكتور محمد علاء محمد فتحي ( مصر ) .

كما يعقد فى الخامسة مساء على المسرح الصغير ورشة عمل ومحاضرة للباحث أمين بيهم ( لبنان ) يتناول خلالها موضوعات مدخل للتحليل البيانى لموسيقى المقام، تحرير الصوت والفيديو كتقنيات مكملة للتحليل البيانى لموسيقى المقام إلى جانب تطبيق عملى عن التحليل البيانى للصوت الى التحليل بالفيديو.
فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28: هاني شاكر وسوما وقدوري على المسرح الكبير وكنوز درويش فى المعهد
فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28: هاني شاكر وسوما وقدوري على المسرح الكبير وكنوز درويش فى المعهد
فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28: هاني شاكر وسوما وقدوري على المسرح الكبير وكنوز درويش فى المعهد
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