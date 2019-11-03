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حوادث

إصابة عقيد وأميني شرطة في حادث انقلاب سيارة بطريق سفاجا سوهاج

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:42 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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إبراهيم جادالله
أصيب عقيد وأمينى شرطة وشخص رابع فاقد للوعي بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا سوهاج، وتم الدفع بـ٣ سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا.

تلقت الأجهزة الأمنية بسفاجا إخطارا بانقلاب السيارة رقم ٨٤٩ ص ب ع بالكيلو ١٠ طريق سفاجا- سوهاج وتبين إصابة ٤ أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات بالرأس والصدر وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج وفقدان للوعي واشتباه كسر بالعمود الفقري.

وكشفت التحقيقات الأولية أن من بين المصابين في الحادث عقيد شرطة واثنين من أمناء الشرطة وشخصا رابعا فاقد الوعي بينهم ٢ من محافظة سوهاج ومصاب من قنا وآخر من الجيزة.
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