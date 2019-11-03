علاء التميمي: إدارة البحوث الاستراتيجية بالجامعة العربية حريصة على دعم قضايا التنمية

قال الدكتور علاء التميمي، وزير مفوض مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، بجامعة الدول العربية، إن الجامعة أصدرت ميثاق الشرف الإعلامي، في إطار الجهود التي بذلتها الجامعة لوضع إطار للممارسة الإعلامية بشكل يحقق التوازن بين مصالح الدول العربية والمؤسسات الإعلامية.





وأكد التميمي خلال كلمته، في جلسة الإدارة الاستراتيجية للإعلام التنموي، خلال فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، إن الجامعة حريصة في تناولها للمسألة الإعلامية على التضامن العربي في كل ما يقدمه الإعلام بالوطن العربي للرأي العام.



