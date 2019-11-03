Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

منتدى الفكر العربي: نحتاج إلى تغيير الاتجاه لتفادي الإخفاقات السابقة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:41 م
الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو حمور، الأمين العام لمنتدى الفكر العربي
Advertisements
آية الجارحي
قال الدكتور محمد أبو حمور، الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، ووزير المالية الأردني الأسبق، المملكة الأردنية الهاشمية، إن العالم الآن أصبح أصغر من أصغر قرية توجد فيه، وأننا حتى الآن حققنا العديد من الإنجازات، وهناك الكثير الذى لم يتحقق، مضيفًا أنه من المطلوب الآن أن نغير الاتجاه والآلية والطريقة حتى نتفادى جميع الاخفاقات السابقة التى حدثت في الدول العربية خلال المرحلة السابقة.

وأضاف أبو حمور، خلال فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان الإدارة الاستراتيجية للإعلام التنموى من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان «شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام»، أن مساهمة الوطن العربي في الاقتصاد يقارب من نسبته في الكثافة السكانية وهي 5% فقط، ونأمل أن يكون يكون مشاركته بنفس النسبة في مساحته الجغرافية.

وأشار إلى أن الإعلام العربي يمكن أن ننظر له كـصناعة ويمكن النظر إليه على أنه مرآة وقد تكون هذه المرآة مكبرة لبعض السلبيات ومصغرة لبعض الإنجازات، مؤكدًا أن الإعلام ودوره في التنمية لابد أن يعكس الصورة الواقعية لكل مظاهر الحياة.

ولفت إلى أن الإعلام لو نظر إليه بإنه صناعة فسوف يقسم إلى اعلام استراتيجية يعكس الواقع كما هو أو صناعة تحويلية تحول القصة الحقيقة لقصة لها أبعاد سلبية على المجتمع العربي.

وأوضح أن الربيع العربي تسبب في ظهور العديد من المظاهر السلبية ووصول المواطن للإحباط وصعوبة حصول الشباب على فرص العمل، مشيرًا إلى أن كل هذا الاحباط بحاجة إلى التغيير.

وأكد أن هناك حاليًا العديد من التصارعات في الثورات التكنولوجية والثورات الصناعة وغيرها من الثورات اللاحقة ، موضحًا أن الطفل سوف يكون له عمر ونضوخ اكثر من الذى عاش 15 سنوات واكثر.

وأشار إلى أن هناك 128 بليون مواطن عربي يستخدمون الانترنت الآن، وأصبح تحقيق التواصل الفعال متاح للجميع للمواطن العربي مهما كان مستواه والمواطن العالمي مهما ازدات رفاهيته، لافتًا إلى أن المواطن العربي يصنف حاليا بأنه ضعيف الإنتاجية ونحن بحاجة إلى انتهاج منهج جديد لتحقيق عملية التنمية.

وأوضح أن هناك أكثر من 60% من العالم المتقدم قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة الثورة الصناعية الرابعة ستؤدي إلى اختفاء 50% من الوظائف الحالية وظهور العديد من الوظائف التنموية الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية الأردني السابق: التوزيع غير العادل للثروات وراء انتشار الإرهاب بالمنطقة

ترشيحاتنا

بسبب مكالمة تليفون.. اشتعال موقعة الإيحاءات الجنسية بين أستاذ جامعي وطالبة.. فاجأتني بتصرفها ورفضت الاعتذار.. والطالبة: بموت كفاية كده

فيديوجراف| ما نوع سيارة حمو بيكا باهظة السعر

يخرج عن صمته .. صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي .. فيديو

بعد اتهامه بالتطرف.. رسائل المصريين لـ الشيخ الشعراوى

نيسان وهيونداى فى المقدمة.. أكثر 10 شركات سيارات مبيعًا في مصر خلال 2019

بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الباروكة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها.. والجمهور: شعرك أحلى

بـ بنطلون أحمر.. عبير صبرى بـ إطلالة جريئة مع زوجها

أفضل 10 سيارات لعام 2019 .. تفاصيل