منتدى الفكر العربي: نحتاج إلى تغيير الاتجاه لتفادي الإخفاقات السابقة

قال الدكتور محمد أبو حمور، الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، ووزير المالية الأردني الأسبق، المملكة الأردنية الهاشمية، إن العالم الآن أصبح أصغر من أصغر قرية توجد فيه، وأننا حتى الآن حققنا العديد من الإنجازات، وهناك الكثير الذى لم يتحقق، مضيفًا أنه من المطلوب الآن أن نغير الاتجاه والآلية والطريقة حتى نتفادى جميع الاخفاقات السابقة التى حدثت في الدول العربية خلال المرحلة السابقة.





وأضاف أبو حمور، خلال فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان الإدارة الاستراتيجية للإعلام التنموى من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان «شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام»، أن مساهمة الوطن العربي في الاقتصاد يقارب من نسبته في الكثافة السكانية وهي 5% فقط، ونأمل أن يكون يكون مشاركته بنفس النسبة في مساحته الجغرافية.





وأشار إلى أن الإعلام العربي يمكن أن ننظر له كـصناعة ويمكن النظر إليه على أنه مرآة وقد تكون هذه المرآة مكبرة لبعض السلبيات ومصغرة لبعض الإنجازات ، مؤكدًا أن الإعلام ودوره في التنمية لابد أن يعكس الصورة الواقعية لكل مظاهر الحياة.





ولفت إلى أن الإعلام لو نظر إليه بإنه صناعة فسوف يقسم إلى اعلام استراتيجية يعكس الواقع كما هو أو صناعة تحويلية تحول القصة الحقيقة لقصة لها أبعاد سلبية على المجتمع العربي.





وأوضح أن الربيع العربي تسبب في ظهور العديد من المظاهر السلبية ووصول المواطن للإحباط وصعوبة حصول الشباب على فرص العمل، مشيرًا إلى أن كل هذا الاحباط بحاجة إلى التغيير.





وأكد أن هناك حاليًا العديد من التصارعات في الثورات التكنولوجية والثورات الصناعة وغيرها من الثورات اللاحقة ، موضحًا أن الطفل سوف يكون له عمر ونضوخ اكثر من الذى عاش 15 سنوات واكثر.





وأشار إلى أن هناك 128 بليون مواطن عربي يستخدمون الانترنت الآن، وأصبح تحقيق التواصل الفعال متاح للجميع للمواطن العربي مهما كان مستواه والمواطن العالمي مهما ازدات رفاهيته، لافتًا إلى أن المواطن العربي يصنف حاليا بأنه ضعيف الإنتاجية ونحن بحاجة إلى انتهاج منهج جديد لتحقيق عملية التنمية.



