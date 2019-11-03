عاشقة الجودو.. حصدت المركز الأولى على الجمهورية رغم تحذيرات الأطباء

قالت سلمى الشاذلي، بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو ، إنها كسرت قاعدة " صاحب بالين كداب " خاصة وإنها طالبة بكلية الآداب وتعمل أيضأ بالإضافة لحصدها بطولات عديدة ومراكز أولى فى لعبة الجودو.





وكشفت سلمى الشاذلى ، خلال إستضافتها ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، عن حصولها المركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو رغم تحذيرات الأطباء لها بعد إصابتها بقطع جزئى فى الرباط الصليبى أواخر سبتمبر الماضى ولكنها لم تستسلم فكثفت من الجلسات العلاجية وتنجح بخوض المباراة وحصد البطولة.





وأكدت سلمى الشاذلى عن تلقيها كافة الدعم والتشجيع من من والديها خاصة وإنها تنتمى لعائلة رياضية حيث والدها كان ملاكم أما والدتها فكانت لاعبة سباحة وكاراتيه وأخويها يلعبان ب الجودو والهوكى .



