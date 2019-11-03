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ديني

أضع ميك أب بسيطا جدا وأنا ذاهبة للعمل.. فهل هذا حرام؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:41 م
أضع ميك اب بسيط جدا
أضع ميك اب بسيط جدا وأنا ذاهبة للعمل.. فهل هذا حرام ؟
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إيمان طلعت
"أضع ميك أب بسيطا جدًا بسبب ظروف عملي فهل هذا حرام؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له.

وأوضح الشيخ محمود شلبي: "لو كنتِ تضعين الميك أب بشكل ملفت للنظر فهذا خطأ ولا يصح، أما إذا كنتِ تضعينه بشكل بسيط وهادئ ولا يلفت النظر ويتماشى مع طبيعة ولون البشرة وليس واضحًا فيكون جائزا ولا حرج فى ذلك".

حكم الشرع في المرأة التي تذهب للعمل وهي واضعة للمكياج

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "ما حكم الشرع في المرأة العاملة التي تذهب إلى العمل وهي تضع لبعض مواد التزيين والمكياج والعطور؟".

وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إن وضع مساحيق التجميل بصورة لافتة للنظر خارجة عن حد الزينة الظاهرة المباحة في قوله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النور 031).

وأضافت أنه أن وضعت المرأة المكياج خارج بيتها حرام لأنه يجر إلى الفتنة، وكذلك وضع العطور الفواحة التي تتعدى جسد المرأة إلى غيرها لا يجوز شرعًا إلا أن ذلك الفعل لا يفسد الصيام في ذاته.

هل الصلاة بالمكياج حرام؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة أن تصلى بالمكياج من أصباغ ودهون وعطور ما دامت صلاتها فى بيتها أو فى مكان ليس فيه رجال أجانب.

وقالت الإفتاء إنه فى حالة صلاة المرأة بالمكياج يشترط أن يكون "المكياج" بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل.
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