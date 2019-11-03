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محافظات

جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ 6.2 مليار جنيه خلال شهر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:53 م
جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ 6.2 مليار جنيه خلال شهر
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أحمد عبد العزيز
أعلنت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن أنها قد أفرجت خلال شهر أكتوبر المنقضي عن 13 ألفا و375 سيارة، بينهم 11 ألفا و948 سيارة ملاكي، و1427 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، فضلا عن 922 رسالة قطع غيار سيارات.

وأوضح بيان صادر عن جمارك السيارات بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر بلغ حوالي 6 مليارات و 268 مليونا و 500 ألف جنيه.

وحصلت جمارك السيارات بالإسكندرية ضرائب ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات عن تلك السيارات وقطع الغيار تقدر بحوالي حوالى مليار و671 مليونا و755 ألف جنيه .

فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر أكتوبر حوالي 2 مليار و 410 مليونا 175 ألف جنيه .
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