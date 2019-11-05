قطاع الأعمال : شريك صيني لإعادة تشغيل النصر للسيارات

وزير قطاع الأعمال خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي:

شريك صيني لإعادة تشغيل "النصر للسيارات".. وبدء تأهيل الشركة وخطوط الإنتاج الشهر المقبل

صناعة السيارات التقليدية تتراجع في العالم كله منذ نحو 3 سنوات

اكتمال خدمات مشروع "جسور" في الربع الثاني من 2020 وشركة عالمية للإدارة

سلسلة متكاملة من الخدمات ودليل إلكتروني بالسلع المطلوبة للأسواق الأفريقية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تتبعها شركتان في مجال تصنيع السيارات بشكل عام، هي الشركة الهندسية وشركة النصر، وستكون الأخيرة منوطة بإنتاج السيارات الكهربائية، منوها بأنه تم التواصل مع شركة رائدة في الصين لتكون شريكا، ويستعد خبراؤها للقدوم خلال الشهر الجاري لإنهاء إجراءات الدراسة وبدء تأهيل شركة النصر وخطوط الإنتاج بها الشهر المقبل.وأضاف الوزير أن صناعة السيارات التقليدية تتراجع في العالم كله منذ نحو ٣ سنوات، لأن هناك تغييرا في أسلوب المعيشة بفضل وجود شركات نقل حديثة فلم يعد امتلاك سيارة ضرورة للتنقل، ولن يكون لصناعة السيارات نفس الثقل في العشرين سنة المقبلة.جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الجلسة العامة الثانية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، تحت عنوان "التصنيع.. المشكلات والحلول".وقال هشام توفيق: "كرجل اقتصاد وليس وزيرا مسئولا أرى أن عوامل الإنتاج ارتبطت لسنوات طويلة بالموارد المالية والعمالة، وفي العقدين الأخيرين أضيف إليها عنصر يرتبط بدور رجال الأعمال في اقتناص الفرص وتحويل الموارد لإنتاج بكثير من المخاطرة للغرض الربحي".وأضاف: "الطاقة أحد الموارد الرئيسية في الإنتاج، خاصة في الصناعة"، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة توجه أغلب طاقتها للنشاط الصناعي وليس الاستهلاك، بينما يحدث العكس لدينا، إذ يذهب ثلثا إنتاج الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، ويذهب ثلثا الكهرباء في الاستهلاك.وأكد أن هناك لجنة وزارية تشكلت بالفعل لمناقشة قضية تسعير الطاقة، إلا أنه لابد من طرحها للحوار المجتمعي لأن الإمكانات والموارد الاقتصادية لدينا في هذا الشأن محدودة للغاية ولابد من التوعية بذلك.وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد وزير قطاع الأعمال أهمية التسويق وتوفير اللوجستيات والنقل، لافتا إلى أنه يجري حاليا إعادة هيكلة لبعض شركات قطاع الأعمال المتخصصة في التجارة الخارجية للتركيز على التسويق في أسواق العالم المختلفة.وقال إن مشروع "جسور" والذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة مع دول شرق ووسط أفريقيا، يوفر 5 خدمات لوجستية لكل من يفكر في خوض مغامرة التصدير، أهمها تسهيل التصدير بكميات صغيرة لاستكشاف السوق ثم زيادتها، والشحن البري والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين على البضائع، ويستهدف في مرحلته الأولى دول شرق أفريقيا، حيث تم إطلاق أولى مراحل المشروع بتقديم خدمة الشحن البحري على أحد الخطوط الملاحية للشركة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.وشدد وزير قطاع الأعمال العام، سعي الوزارة لاستكمال مشروع "جسور" والخدمات المقدمة من خلاله في الربع الثاني من 2020، والتوسع مستقبلا بهدف الوصول إلى جميع الدول الأفريقية، والسعي لاختيار شركة عالمية لإدارة سلسلة متكاملة من الخدمات، وإعداد دليل إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الأفريقية.