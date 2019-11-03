Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطردة والريحان.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:43 م
سلطة البطاطس بالمسطردة
سلطة البطاطس بالمسطردة والريحان
Advertisements
قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل « سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان».

وتضمّنت مقادير طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان:

بطاطس مكعبات مسلوقة
ربع كوب مسطردة
ربع كوب مايونيز
ريحان مفروم معلقة كبيرة عصير ليمون
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسهل طريقة لعمل سلطة بابا غنوج مع الشيف توتا.. فيديو

طريقة عمل سلطة الزبادي بالكزبرة.. فيديو

تعرفي على طريقة عمل سلطة الجمبري مع الشيف توتا مراد.. فيديو

أكله سهلة وسريعة .. شاورما الفراخ على طريقة توتا مراد..فيديو

طريقة عمل سلطة البطاطس بالبسلة والجزر.. فيديو

طريقة عمل سلطة بطاطس بـ البسلة والجزر

ترشيحاتنا

أمانى عزام: أردوغان الراعي الرسمي للإرهاب والبغدادي عاش آخر 5 أشهر في حمايته.. فيديو

فى حالة فقد عقد البيع أو الإيجار.. تعرف على الطرق البديلة لتثبت حقك

سارع لتركيب الملصق الإلكترونى على سيارتك.. أهداف ومميزات المنظومة الجديدة

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

لن تصدق.. أغرب وأغلى منزل يُباع بسعر خيالي.. صور

بـ 5 جنيه وفي 15 دقيقة.. تخلصي من البواسير بدون جراحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الباروكة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها.. والجمهور: شعرك أحلى

بـ بنطلون أحمر.. عبير صبرى بـ إطلالة جريئة مع زوجها

أفضل 10 سيارات لعام 2019 .. تفاصيل