طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطردة والريحان.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل « سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان».



وتضمّنت مقادير طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان:



بطاطس مكعبات مسلوقة

ربع كوب مسطردة

ربع كوب مايونيز

ريحان مفروم معلقة كبيرة عصير ليمون

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

