طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطردة والريحان.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل « سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان».
وتضمّنت مقادير طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان:
بطاطس مكعبات مسلوقة
ربع كوب مسطردة
ربع كوب مايونيز
ريحان مفروم معلقة كبيرة عصير ليمون
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
وتضمّنت مقادير طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان:
بطاطس مكعبات مسلوقة
ربع كوب مسطردة
ربع كوب مايونيز
ريحان مفروم معلقة كبيرة عصير ليمون
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل سلطة البطاطس بالمسطرده والريحان، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..