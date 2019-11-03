رئيس نقابة الغزل والنسيج: نبحث عن آليات لحل أزمة عمال العامرية

اتفق رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم، مع وكيل أول وزارة القوى العاملة بالأسكندرية حسن الرداد، بحضور محمد الصاوى رئيس اللجنة النقابية لشركة العامرية للغزل والنسيج ،ومحمود صبري الأمين العام للجنة على أهمية استمرار الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل بشركة العامرية للغزل والنسيج خاصة الإدارة والعمال.





وقال عبدالفتاح إبراهيم في تصريح، اليوم الأحد، إن هذه المشاورات والاتصالات التي حدثت اليوم بمكتب وكيل الوزارة بمعرفة وزير القوى العاملة محمد سعفان هدفها البحث عن أليات توافقية لحل أزمة عمال مصر للعامرية والبالغ عددهم 2000 عامل،والخروج بحلول مرضية للطرفين.



